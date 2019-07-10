الاتحاد الأوروبى يدعم دول الساحل بـ138 مليون يورو

كتبت – هناء أبو العز

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيريني، تقديم الاتحاد دعما ماليا يبلغ 138 مليون يورو إضافية، لتمويل القوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.

وذكر راديو أفريقيا، أن الاتحاد قرر توطيد الشراكة من خلال تعزيز التنسيق وتحديد إطار عمل متكامل.

وقالت موجيرينى، إن الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الساحل الخمس اتفقا على إيجاد آلية جديدة لتقديم المساعدات، سواء في مجال دعم القوة المشتركة أو في مجال التنمية.

وأشار الراديو، إلى أن الطرفين أكدا العمل لتفعيل القوة المشتركة، وطالبا الجهات الإقليمية الفاعلة، والاتحاد الأوروبي ببذل الجهود لمنع أي خطر قد يؤدي إلى تصعيد وزعزعة استقرار المنطقة.

وتواجه القوة العسكرية لمجموعة دول الساحل، مصاعب لإطلاق قوتها العسكرية، بسبب ضعف التمويل وبعض العوائق الأخرى، في ظل عدم وفاء الممولين بالتزاماتهم التي تعهدوا بها، بالإضافة للتقييد الذي تضعه بعض القوى العالمية على عمل هذه الدول.