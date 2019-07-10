الأكياس البلاستيكية تسببت فى مقتل 9 أيائل فى متنزه غرب اليابان

كتب أحمد علوى

قالت شبكة سكاى نيوز الاخبارية أن الأكياس البلاستيكية تسببت فى مقتل 9 أيائل فى متنزه "نارا بارك" الموجود بغرب اليابان، وذلك بعدما ابتلعت الأكياس على انها طعام.

وذكر طبيب بيطرى أن الأيائل قد تأكل البلاستيك مع الطعام، على الرغم ان طعام الايائل، هو رقائق مخصصة لهم ولا يتم بيعهم فى أكياس و إنما الزوار يحملونها بالفعل ويتخلون عنها عقب انتهاء محتواها.

وقالت مؤسسة "نارا دير بيرسيرفيشن" إن 9 من 14 أيلا نفقوا منذ مارس الماضى بسبب تناول المنتجات بلاستيكية وخاصة الأكياس، وعثر على أكياس بلاستيكية متشابكة وحزم من الوجبات الخفيفة فى أمعائهم حيث انهم لا يستطيعون هضم تلك المواد.

وقال الطبيب البيطرى رى ماروكو لوكالة أنباء (كيودو نيوز) اليابانية إن الأيائل النافقة كانت نحيفة لدرجة أنه من الممكن "لمس عظامها".

ولدى الأيائل معدة مكونة من 4 أقسام، وإذا لم تتمكن من هضم الطعام، قد تنفق بسبب سوء التغذية وضعف أجهزة المناعة.