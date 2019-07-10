اعتقال ضابط وجندى إيرانيين فى غرب أفغانستان

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أعلن مسئول أفغانى أن قوات حرس الحدود اعتقلت ضابطا وجنديا إيرانيين دخلا الحدود الأفغانية بشكل غير قانونى، فى إقليم "فرح" بغربى البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم "غلام فاروق باريكزاى" - فى تصريح لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأربعاء -" إن المعتقلين الاثنين محتجزان فى أحد السجون التابعة لقوات حرس الحدود، مشيرا إلى أنه تم أيضا مصادرة مركبة عسكرية ومدفع رشاش منهما".

وأضاف باريكزاى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الأمر.