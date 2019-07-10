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اعتقال ضابط وجندى إيرانيين فى غرب أفغانستان

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:55 ص
اعتقال ضابط وجندى إيرانيين فى غرب أفغانستان الجيش الأفغانى
أ ش أ

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أعلن مسئول أفغانى أن قوات حرس الحدود اعتقلت ضابطا وجنديا إيرانيين دخلا الحدود الأفغانية بشكل غير قانونى، فى إقليم "فرح" بغربى البلاد.
وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم "غلام فاروق باريكزاى" - فى تصريح لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأربعاء -" إن المعتقلين الاثنين محتجزان فى أحد السجون التابعة لقوات حرس الحدود، مشيرا إلى أنه تم أيضا مصادرة مركبة عسكرية ومدفع رشاش منهما".
وأضاف باريكزاى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الأمر.


أفغانستان

الجيش الأفغانى

حرس الحدود بأفغانستان

غلام فاروق باريكزاى

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