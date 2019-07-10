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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد بولاية ماهاراشترا الهندية إلى 20 قتيلا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:40 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد بولاية ماهاراشترا الهندية إلى 20 قتيلا أرشيفية
أ ش أ

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أفادت تقارير إعلامية فى الهند اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد بولاية "ماهاراشترا" بسبب هطول الأمطار الموسمية بغزارة إلى 20 قتيلا.
وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن عملية الإنقاذ التى تقوم بها القوة الوطنية لمواجهة الكوارث قد دخلت يومها الثامن، مشيرة إلى أن البحث عن المفقودين مازال مستمرا.
وقد فتحت السلطات الهندية تحقيقا فى واقعة انهيار السد الواقع فى منطقة "راتنجارى" التى تبعد نحو 275 كيلومترا عن جنوب مدينة "مومباى".
ويجلب موسم الرياح الموسمية فى الهند أمطارا غزيرة من يونيو إلى سبتمبر تتسبب فى حدوث فيضانات وانهيار مبان


الهند

انهيار سد بالهند

ولاية ماهاراشترا

سلطات الهند

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