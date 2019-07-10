اجتماع بالرى لمتابعة تطوير حدائق القناطر الخيرية وتطوير مسرح النيل بأسوان

كتبت أسماء نصار

عقدت وزارة الموارد المائية والرى اجتماعا اليوم بحضور الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة والمهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل والدكتور ايمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والاملاك والمهندس سيد عبد ربه استشارى الوزارة للتخطيط والتطوير العمرانى وذلك لمتابعة اعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية وحديقة النيل بالمناشى وأعمال التطوير للمسرح المكشوف باسوان التابع لمتحف النيل.







وانتهت الوزارة من عملية تطوير حديقة "عفلة " التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.







أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أنه تم التكليف بالاستمرار فى تطوير منطقة حدائق القناطر وإظهارها بشكل حضارى مناسب يخدم كافة المواطنين والزائرين.







وكان المهندس محمد الصادق مدير عام رى قناطر الدلتا قد أكد أن أسعار الحدائق فى القناطر الخيرية تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات، وبالنسبة لحديقة "عفلة" فقد تم رفع سعرها إلى 20 جنيه بعد التطوير، مشيرًا إلى أنه يتم مراعاة الأسر بمعنى أن لو هناك أسرة عدد أفرادها كبير يتم أخذ قيمة تذاكر لـ3 أفراد، بالإضافة إلى أن الأطفال لا يتم تحصيل قيمة تذاكر لهم.