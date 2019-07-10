اتهامات ضد سالفينى بتلقيه تمويلات روسية.. ووزير الداخلية: لم نأخذ روبل أو لتر من الفودكا

قالت وكالة "آكى" الإيطالية إن هناك اتهامات لحزب الرابطة، الذى يتزعمه وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى بتلقى تمويلات من روسيا يتزعمه، من خلال تسويق النفط الروسى، وهو ما أثار جدلا واسعا فى إيطاليا.

وقال البرلمانى الإيطالى المعارض "إيمانويل فيانو" لسالفينى، أحضر إلى مجلس النواب للإحاطة عن هذا الخبر"، مضيفا "لسنا قضاة، بل نحن نعبر عن آراء سياسية، فإذا كان ما نسمعه صحيحًا، فسيكون هذا أمرًا لا سابق له أن يحدث، ولذلك نطلب من الوزير الإحاطة حول الموضوع فى قاعة مجلس النواب، فمن حق الإيطاليين أن يعرفوا حقيقة ما تم ذكره.

ومن جانبه، رفض سالفينى تلك الاتهامات وقال "لم نأخذ أبداً أى روبل، يورو، دولار أو لتر من الڤودكا كتمويل من روسيا".