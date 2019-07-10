إعدام 3 أشخاص مدانين بشن هجوم على فندق بالصومال عام 2017

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أعلن الجيش الصومالى اليوم الأربعاء أنه نفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بشن هجوم دام على أحد الفنادق فى العاصمة مقديشيو عام 2017.

وقال الجيش - في بيان له نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه تم تنفيذ الحكم في أكاديمية الشرطة بالعاصمة "مقديشيو" عقب إدانتهم بالمشاركة في الهجوم على فندق "ناسا هابلود" في شهر أكتوبر عام 2017 ؛ مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 47 آخرين.

يشار إلى أن المتهمين الثلاثة كانوا من أعضاء حركة "الشباب" المسلحة وتم اعتقالهم خلال الهجوم على الفندق.