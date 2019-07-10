إعدام 3 أشخاص مدانين بشن هجوم على فندق بالصومال عام 2017

أعلن الجيش الصومالى اليوم الأربعاء أنه نفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بشن هجوم دام على أحد الفنادق فى العاصمة مقديشيو عام 2017.
وقال الجيش - في بيان له نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه تم تنفيذ الحكم في أكاديمية الشرطة بالعاصمة "مقديشيو" عقب إدانتهم بالمشاركة في الهجوم على فندق "ناسا هابلود" في شهر أكتوبر عام 2017 ؛ مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 47 آخرين.
يشار إلى أن المتهمين الثلاثة كانوا من أعضاء حركة "الشباب" المسلحة وتم اعتقالهم خلال الهجوم على الفندق.
إعدام 3 أشخاص مدانين بشن هجوم على فندق بالصومال عام 2017الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:19 م
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أعلن الجيش الصومالى اليوم الأربعاء أنه نفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بشن هجوم دام على أحد الفنادق فى العاصمة مقديشيو عام 2017.
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