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إعدام 3 أشخاص مدانين بشن هجوم على فندق بالصومال عام 2017

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:19 م
إعدام 3 أشخاص مدانين بشن هجوم على فندق بالصومال عام 2017 القوات الصومالية
أ ش أ

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أعلن الجيش الصومالى اليوم الأربعاء أنه نفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بشن هجوم دام على أحد الفنادق فى العاصمة مقديشيو عام 2017.
وقال الجيش - في بيان له نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه تم تنفيذ الحكم في أكاديمية الشرطة بالعاصمة "مقديشيو" عقب إدانتهم بالمشاركة في الهجوم على فندق "ناسا هابلود" في شهر أكتوبر عام 2017 ؛ مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 47 آخرين.
يشار إلى أن المتهمين الثلاثة كانوا من أعضاء حركة "الشباب" المسلحة وتم اعتقالهم خلال الهجوم على الفندق.


الصومال

الجيش الصومالى

إعدام

هجوم إرهابى

مقديشيو

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