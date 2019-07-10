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إعدام 2181 طن أغذية فاسدة خلال 5 أشهر بمحافظات الجمهورية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:11 م
إعدام 2181 طن أغذية فاسدة خلال 5 أشهر بمحافظات الجمهورية الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 2181 طنا و331 كجم أغذية متنوعة، بالإضافة إلى 40241 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال الحملات التى شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر مايو من العام الجارى.
 
 
وقالت وزارة الصحة إن هذه الحملات تأتى لإحكام  وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط الأسواق وقمع الغش والتدليس، وإحكام الرقابة على الأغذية المصدرة والمستوردة بهدف التأكد من ضمان وصول غذاء أمن وسليم للمستهلك، ومراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها سواء للعاملين بتلك المنشآت من خلال حصولهم على الشهادات الصحية اللازمة، أو المنشآت ذاتها طبقاً للقرارات واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.
 
وأضافت وزارة الصحة أنه يتم التنسيق بين ادارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة بالمديريات لتكثيف الحملات المرورية علي خزانات ودورات المياه بالمدن الجامعية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة،  وتوافر المنظفات والمطهرات، بالاضافة إلي التأكد من استيفاء العاملين بالمطابخ والكافيتريات، والمطاعم، والمخازن،  ووسائل نقل الأغذية للاشتراطات الصحية اللازمة.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 61956 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، ورفع وعى متداولي الأغذية بثقافة سلامة الغذاء، حيث تم سحب 129426 عينة أغذية متنوعة للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، كما تم ضبط 858 طن و436 كجم أغذية متنوعة و135300 لتر عصائر ومشروبات وزيوت وخل للشك فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 
وقالت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إنه تم تحرير 50120 محضر جنح صحية حيال المخالفات التي تم رصدها طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشان، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 7481 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصاً على صحة المواطنين.

 


الصحة

الطب الوقائى

اغذية فاسدة

عصائر

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