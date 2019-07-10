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إصابة 4 فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بـ4 سيارات بطريق "بنها - المنصورة"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:40 م
إصابة 4 فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بـ4 سيارات بطريق "بنها - المنصورة" اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق بنها المنصورة أمام زمام قرية أسنيت التابعة لمركز ومدينة كفر شكر  بالقليوبية، حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات ملاكي وربع نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائقي النقل الثقيل، وأسفر الحادث عن تلف 4 سيارات، وأسفر الحادث عن وجود 4 حالات إصابة وتم نقلهم لمستشفى بنها الجامعى.
 
وأكد محمد الحسيني، أنه تلقى إخطار من الوحدة المحلية بقرية أسنيت برئاسة كرم لطفي، بوجود حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل و4 سيارات ملاكي وربع نقل، وعلى الفور تم اخطار قسم ومركز شرطة كفر شكر برئاسة العقيد انور حشيش، والانتقال لموقع الحادث.
 
وأضاف الحسيني، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الونش التابعة لمرور القليوبية لرفع السيارات من وسط الطريق لفتح الطريق أمام النار وقائدي المركبات، بالإضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني.
 
اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة (1)
اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة 
 
اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة (2)
اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة

اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة (3)
اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة

اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة (4)
اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة 

اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة (5)
اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة

اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة (6)
اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة

اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة (7)
اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة

اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة
اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ 4 سيارات بطريق بنها المنصورة
 

اخبار القليوبية

مرور القليوبية

بنها المنصورة

حادث تصادم

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