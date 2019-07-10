إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالوادى الجديد لخلافات الجيرة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، فى مشاجرة بقرية الكويت التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد وصول 4 مصابين فى مشاجرة لمستشفى الخارجة العام.

وتبين نشوب مشاجرة بقرية الكويت والتى تبعد مسافة 45 كم عن مدينة الخارجة، لخلافات الجيرة بينهم، أسفرت عن إصابة كل من "صابر.خ"، 35 سنة، "بدوى.ص"، 13سنة و"شقيق أحمد" 14 سنة، "محمد.أ" 52 سنة .

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.