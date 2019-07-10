إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

أصيب 12 شخصا بينهم 6 أطفال صباح اليوم الأربعاء فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف، جنوب نفق سنور بـ5 كيلو اتجاه محافظة المنيا.

وتلقت إدارة النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ووقوع مصابين، وهرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى هاني فريد فاروق 29 سنة مقيم الجيزة نجار مصاب باشتباه ما بعد ارتجاج وإبراهيم محمد حسن-22 سنة-إمبابة- مصاب جرح بالرأس، ولآية طه احمد محمد-20 سنة -إمبابة-مصابة كدمات بالجسم، وأحمد محمد عبد الحميد-13 سنة -القاهرة- مصاب كدمات بالوجه، ومحمد عبده حسن-سنة ونصف-القاهرة-كدمات بالجسم، ومحمد محمد عنتر-40 سنة -بولاق-سائق-مصاب كسر بالقدم الايمن.

كما وصلت إلى المستشفى سارة محمد حسين-30 سنة -القاهره-مصابة ما بعد الارتجاج، وهانم وائل محمد عبد العزيز7 سنوات-القاهرة- مصابة جروح وسحجات، وعفاف رمالي عثمان-50 سنة -القاهرة-مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، ووفاء وائل محمدعبد العزيز-12 سنة -القاهرة- مصابة جروح وسحجات، ورودي عبده محمد حسن 4 سنوات-القاهرة- مصابة كدمات بالجس، ووعد وائل محمد عبد العزيز-سنة ونصف-القاهرة- مصابة كدمات وسحجات.