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إزالة تعديات على ضفاف النيل بالصف فى الجيزة.. صور

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:59 م
إزالة تعديات على ضفاف النيل بالصف فى الجيزة.. صور مسئولوا محافظة الجيزة خلال حملة لإزالة تعديات على نهر النيل بالصف
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع جهاز حماية النيل والأجهزة الأمنية، أعمال إزالة التعديات المقامة على ضفتى النيل بقرية الودى بمحيط المنطقة الإستثمارية بمركز ومدينة الصف، والتى تعيق وصول المراكب والسفن للمشروعات المقامة بالمنطقة.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تهاون فى التعدى على حرم نهر النيل، وضرورة التنسيق مع مديرية الامن وأجهزة الرى ومركز ومدينة الصف بإزالة كافة التعديات المقامة على ضفاف نهر النيل وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى أن جهاز حماية النيل أصدر 221 قرار إزالة للعقارات والمخالفات والأسوار المقامة بالمخالفة.
 
وقال المحافظ إن المخالفين قاموا ببناء عقارات ومبانى وأسوار مخالفة بالاضافة إلى جسور عشوائية تربط بين البر الغربى والبر الشرقى للنهر فى تعدى واضح على حرم نهر النيل وقد قام جهاز حماية النيل بتحرير محاضر ضد هذه المخالفات .
وشهد موقع الازاله تواجد أمنى مكثف بقيادة اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومشاركة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد بمحافظة الجيزة ومسئولى جهاز حماية النيل .
 
من جانبه أشار خيرى مرسى رئيس مركز ومدينة الصف، إلى أنه تم إزالة 2 جسر حتى الأن بمعدات المركز وجهاز حماية النيل وجارى المتابعة لإزالة كافة التعديات المقامة عقب تدبير البدائل المناسبة للمقيمين بالمنطقة .
حملة لإزالة تعديات على نهر النيل بالصف (2)
حملة لإزالة تعديات على نهر النيل بالصف 

حملة لإزالة تعديات على نهر النيل بالصف (3)
حملة لإزالة تعديات على نهر النيل بالصف 

حملة لإزالة تعديات على نهر النيل بالصف (1)
حملة لإزالة تعديات على نهر النيل بالصف 
 

نهر النيل

تعديات نهر النيل

مدينة الصف

تعديات النيل

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