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أمريكا: إلغاء محادثات بريكست التجارية مع بريطانيا على خلفية التسريبات

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:21 ص
أمريكا: إلغاء محادثات بريكست التجارية مع بريطانيا على خلفية التسريبات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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قالت الولايات المتحدة إنه تم إلغاء المحادثات التجارية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، والتى كان من المقرر إجراؤها بين وزير التجارة البريطانى ليام فوكس ونظيره الأمريكى ويلبر روس، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين فى أعقاب نشر مذكرات السفير البريطانى لدى واشنطن كيم داروش المُسربة بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووصف داروش، الرئيس الأمريكي في مذكرات دبلوماسية مُسربة، بأنه "يفتقر إلى الكفاءة والأهلية" وأنه شخص "غير مستقر". 
وقال متحدث أمريكي لصحيفة /الإندبندنت/ البريطانية -حسبما أوردت على موقعها الإلكتروني- إن وزارة التجارة الأمريكية تعمل على إعادة تحديد موعد الاجتماع، غير أنه لم يقدم تفسيرًا حول سبب إلغاء اجتماع فوكس وروس، الذي كان من المقرر عقده أمس الثلاثاء.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن إلغاء الاجتماع يأتي وسط ضجة دبلوماسية بشأن الرسائل الإلكترونية المُسربة، التي استهزأ فيها داروش بالرئيس الأمريكي.
وفي إطار التداعيات الدبلوماسية التي تلت ذلك، وصف ترامب السفير البريطاني بأنه "رجل غبي للغاية"، مشيرا إلى أنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة العمل معه.
كما هاجم ترامب، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في إشارة واضحة على الانشقاق الشديد المفاجئ فيما يُسمى بالـ "علاقات الخاصة" بين واشنطن ولندن.
ولفتت /الإندبندنت/ إلى أن هجوم ترامب على تيريزا ماي وكيم داروش لم يثر الكثير من ردود الأفعال من جانب رئاسة الوزراء البريطانية، غير أنه قوبل بمعارضة قوية من وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الذي وصف تعليقات ترامب بالـ "مهينة والخاطئة".


دونالد ترامب

بريكست

تسريبات

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

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