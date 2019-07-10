أعضاء منظمة خريجى الأزهر ببريطانيا يؤسسون مركزا إسلاميا للشباب بمدينة ستوك

كتب لؤى على

أسس أعضاء فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ببريطانيا مركزاً للشباب باسم "دار العلم الاجتماعى" بمدينة ستوك، يشرف عليه أئمة وعلماء على دراية بمتطلبات الشباب وكيفية نشر وتعزيز المنهج الوسطى من أجل حمايتهم من الوقوع فى براثن التطرف والغلو.

وقال الإمام محمد أسد أحد أعضاء المنظمة المؤسسين للمركز جاءت فكرة إنشاء المركز تعزيزاً لرسالة المنظمة فى نشر الفكر الوسطى الأزهرى، وأن يكون مكاناً مناسباً لتوافد الشباب المسلم ببريطانيا للتعرف على الدين الإسلامى الصحيح واكتساب المعرفة وقضاء الوقت المفيد للانتهال من علم الأئمة والمتخصصين.

وأضاف الإمام محمد الأمير أحد أعضاء المنظمة المشارك فى تأسيس المركز أن مشاركة الشباب المسلم بالأنشطة الاجتماعية الإيجابية بالمركز من أهم الفاعليات التى تحميهم من التشرد والوقوع كضاحيا للتطرف بشتى أنواعه، فضلاً عن تلقيهم جلسات علم مع الأئمة القائمين على المركز وتوضيح الأمور التى ألتبس فيها الفهم الخاطئ والمغلوط بالدين الإسلامى وتوضيح الصحيح فى الدين، مما يحصنهم من تشتت ذهنهم وانجذابهم لأفكار المتطرفين والغلاة فى الدين.