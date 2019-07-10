أرمينيا والاتحاد الأوروبى يبحثان التصديق على اتفاقية الشراكة بينهما

يريفان (أ ش أ)

قال نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرمينى، إن محادثاته مع رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، فى العاصمة الأرمينية يريفان كانت فعالة.

وقال باشينيان، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماعه مع توسك ونقلته وكالة (انترفاكس) الروسية: "لقد أجرينا محادثات ومناقشات فعالة وتناولنا العلاقات الأرمنية الأوروبية، وتبادلنا الآراء حول التعاون القطاعى والحياة الداخلية فى أرمينيا وقضايا التنمية الإقليمية".

وأضاف أن المحادثات تناولت التصديق الفورى على اتفاقية الشراكة الشاملة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبى وتحرير التأشيرات، مؤكدا التزام يريفان بسيادة القانون والحق فى مكافحة الفساد.

وتابع باشينيان أن الإصلاحات فى أرمينيا وإنشاء نظام قضائى وقانونى مستقل تم مناقشته أيضا، وتولى أرمينيا أهمية للمساعدة من المنظمات الأوروبية فى هذه القضية.

بدوره، قال توسك إن الديناميات الإيجابية فى أرمينيا تخلق شروطًا مسبقة جيدة لتنمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبى.