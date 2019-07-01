WE: رفع الحد الأدنى لسرعات النت 6 أضعاف و43 مليار جنيه استثمارات فى 5 سنوات

كتبت هبة السيد

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن تنفيذها نقلة نوعية جديدة فى خدمات الإنترنت فائق السرعة فى مصر، وذلك فى إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت.

قامت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتى انتهت فى يونيو 2019، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابيت فى الثانية بدلاً من 5 ميجابيت فى الثانية، لتمكين العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتيحها الشبكة على الفور ولمدة شهرين بدون أى زيادة فى السعر.

كما قامت الشركة بزيادة سعة الباقات المقدمة للعملاء، لتتماشى مع السرعات والجودة الجديدة لخدمات الإنترنت، وتلبى الزيادة المستمرة فى معدلات الاستخدام الناتجة عن زيادة السرعة.

وراعت الشركة فى تصميم الباقات الجديدة أن تحقق للعميل ميزة تجارية، بحيث يحصل العميل على السرعات الجديدة بسعر أقل للجيجابيت مقارنة بالأسعار الحالية.

وقد وضعت المصرية للاتصالات خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كلا من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، كما ارتكزت الخطة على التوسع بقوة فى نشر وحدات التجميع الذكية MSAN وكابلات الألياف الضوئية، وذلك بالتوازى مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع العملاء الحاليين تدريجيا.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد أطلقت خطة عمل مكثفة لضغط زمن تنفيذ مشروع تطوير كفاءة البنية التحتية وتحسين الشبكات لعامين بدلاَ من أربعة أعوام، وذلك للانتهاء منه فى 2020. حيث رصدت الشركة استثمارات بنحو 17 مليار جنيه لعامى 2019 و2020، ذلك بالإضافة إلى الاستثمارات التى تم ضخها بالفعل والمقدرة بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، ليبلغ إجمالى الاستثمارات 43 مليار جنيه منذ عام 2014.

وصرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات قائلاً: "إن التطورات التى شهدتها البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكات الرئيسية خلال العام الماضى تعكس التزامنا بتحسين جودة الخدمة والشبكة فى وقت قياسى بما يحقق رضا عملائنا، وهى عملية صعبة ارتكزت على مجهود سنوات لتطوير البنية التحتية للشركة. وقد ساهمت النقلة النوعية الأخيرة فى زيادة السرعات لقطاع كبير من العملاء، ولا زلنا نعمل على تقديم المزيد اعتمادًاعلى مجهودات العاملين بالمصرية الاتصالات الذين كانوا أساس تحقيق هذا النجاح الكبير باجتهادهم وتفانيهم فى عملهم".

وأضاف حامد أن نجاح المصرية للاتصالات فى تحقيق تلك الطفرة الهائلة فى مجال خدمات الإنترنت يعزز قيادتها وريادتها لسوق الاتصالات فى مصر والمنطقة، بما يساهم فى تغيير حياة عملائها بشكل خاص والمجتمع المصرى بشكل عام. ونحن مستمرون فى تحسين وتطوير شبكتنا طبقا لأحدث التقنيات العالمية، وقد تم وضع خطة عمل لسرعة الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام المقبل 2020".