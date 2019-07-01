7 خطوات تشرح آليات الحصول على الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

كتب وليد عبد السلام

لا شك أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المقرر إطلاق التشغيل التجريبى لها من بورسعيد اليوم الإثنين تمثل تغطية طبية شاملة لجميع المواطنين من كل الأمراض بدون حد أقصى فى العلاج ، كما تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

"اليوم السابع" يستعرض الخطوات التى يتم من خلالها التسجيل للمنتفعين للحصول على الخدمة الطبية فى المستشفيات التى تشملها المنظومة.

1- أن يتأكد المواطن من وجود الأوراق الشخصة والثبوتية مثل بطاقة الرقم القومى.

2- الذهاب إلى الوحدة الصحية أو المركز الطبى التابع لها فى محل سكنة.

3- التقدم إلى إدارة الوحدة أو المركز الطبى لفتح ملف صحى وطبى بالمجان .

4- زيارة طبيب الأسرة بالوحدة الصحية لتسجيل البيانات والتأكيد على صحتها.

5- عمل الفحص الطبى الشامل بالمجان للتعرف على التاريخ المرضى للمتقدم للتسجيل .

6- يتم إحالة المريض إلى مستوى أعلى من الرعاية حال ثبوت إصابتة بأى أمراض لا تتوفر إمكانات علاجها بالوحدة الصحية.

7- سيتم صرف الأدوية والعلاج بالكامل من صيدليات الوحدات والمستشفيات بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة ومع سداد 10 % إذا كان الشخص قادر ومسدد للإشتراكات.