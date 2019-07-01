سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 12:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

7 خطوات تشرح آليات الحصول على الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:50 ص
7 خطوات تشرح آليات الحصول على الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا شك أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المقرر إطلاق التشغيل التجريبى لها من بورسعيد اليوم الإثنين تمثل تغطية طبية شاملة لجميع المواطنين من كل الأمراض بدون حد أقصى فى العلاج ، كما تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

"اليوم السابع" يستعرض الخطوات التى يتم من خلالها التسجيل للمنتفعين للحصول على الخدمة الطبية فى المستشفيات التى تشملها المنظومة.

1-  أن يتأكد المواطن من وجود الأوراق الشخصة والثبوتية مثل بطاقة الرقم القومى. 

2-  الذهاب إلى الوحدة الصحية أو المركز الطبى التابع لها فى محل سكنة. 

3-  التقدم إلى إدارة الوحدة أو المركز الطبى لفتح ملف صحى وطبى بالمجان .

4-  زيارة طبيب الأسرة بالوحدة الصحية لتسجيل البيانات والتأكيد على صحتها.

5-  عمل الفحص الطبى الشامل بالمجان للتعرف على التاريخ المرضى للمتقدم للتسجيل .

6-  يتم إحالة المريض إلى مستوى أعلى من الرعاية حال ثبوت إصابتة بأى أمراض لا تتوفر إمكانات علاجها بالوحدة الصحية.

7-  سيتم صرف  الأدوية والعلاج بالكامل من صيدليات الوحدات والمستشفيات بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة ومع سداد 10 % إذا كان الشخص قادر ومسدد للإشتراكات.


التأمين الصحى الشامل

الوحدات الصحية

طبيب الأسرة

المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسجيل مواطنى بورسعيد بالوحدات الصحية للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الجديد

الأحد، 30 يونيو 2019 02:02 م

غدا.. بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الأحد، 30 يونيو 2019 12:17 م

"التأمين الصحى الشامل" يكشف آليات حصول المنتفعين على الخدمة ببورسعيد.. التسجيل بــ32 وحدة مجانا لإجراء الفحص الشامل.. و11 مستشفى تخصصى وعامة لاستقبال الحالات المحولة.. وصرف الدواء من المستشفيات والصيدليات

الأحد، 30 يونيو 2019 11:00 ص

منسق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد يؤكد جاهزية بدء التجربة فى المحافظة

السبت، 29 يونيو 2019 10:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة