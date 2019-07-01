4 مرشحين يرفضون قرار المجلس الدستورى بنجاح محمد ولد الغزوانى برئاسة موريتانيا

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رفض أربعة مرشحين للرئاسة فى موريتانيا قرار المجلس الدستورى الذى أعلن، اليوم الاثنين، نجاح محمد ولد الغزوانى بالرئاسة فى موريتانيا.

وقال محمد ولد مولود، إنه سيجتمع مساء اليوم مع المرشحين بيرام ولد اعبيدى وسيدى محمد ولد بوبكر وكان حاميدو بابا لتدارس قرار المجلس الدستورى القاضى برفض الطعون التى تقدموا بها فى نتائج الانتخابات الصادر عن اللجنة المستقلة للانتخابات.

من جانبه، قال المرشح للانتخابات الرئاسية بيرام ولد اعبيدى، إن مرشحى المعارضة مستعدون للحلول السياسية، وذلك لإخراج الدولة من الأزمة السياسية التى تعيشها حاليا إثر إعلان المجلس الدستورى لنتائج الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين، وأضاف "سنعمل على الوسائل التى يكفلها لنا القانون بما فيها التظاهر الجماهيرى بكافة المدن الموريتانية".

وكان المجلس الدستورى الموريتانى قد رفض الاثنين طعونا تقدم بها مرشحون خاسرون فى الانتخابات الرئاسية التى شهدتها موريتانيا فى الثانى والعشرين يونيو الماضى، وقال رئيس المجلس الدستورى جالو ممادو باتيا، خلال تعليقه على نتائج الانتخابات الرئاسية النهائية، إنه تمت معالجة طعون المرشحين بكل جدية ونقطة نقطة ليصل المجلس إلى رفضها بسبب عدم احتوائها على أدلة تبعث على إلغاء النتائج.

وكان المجلس الدستورى الموريتانى قد أعلن رسميا اليوم الاثنين نجاح محمد ولد الغزوانى برئاسة موريتانيا، وقالت عائشة بنت الدشق عضو المجلس الدستورى خلال الاعلان الرسمى عن النتائج إن نتائج الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم الثانى والعشرين يونيو الماضى أكدت فوز محمد ولد الغزوانى.