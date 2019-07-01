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10 مجالات لتدريب العاملين بالمحليات فى المنح خارج مصر.. تعرف عليها

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:20 ص
10 مجالات لتدريب العاملين بالمحليات فى المنح خارج مصر.. تعرف عليها تدريب العاملين فى المحليات - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، اهتمامها بتدريب العاملين فى المحليات والسعى للتعاون مع الجهات المانحة لتوفير منح تدريبية لهم سواء داخل أو خارج مصر، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى المحليات.

وكشفت الوزارة عن أن المرحلة المقبلة ستشهد حصول العاملين بالإدارة المحلية على منح تدريبية فى تايلاند وهولندا وألمانيا وبريطانيا، بعد التعاون مع الصين والهند والكويت.

وتتضمن المجالات التى يتم تدريب العاملين عليها ما يلى:

  1. مجالات التنمية الاقتصادية المحلية
  2. آليات التحول إلى اقتصاد المعرفة
  3. سياسات التشغيل وتخفيف الفقر
  4. بناء قدرات العاملين من الشباب فى مجال الحوكمة
  5. تنمية موارد السياحة
  6. حماية البيئة للدول النامية
  7. الإدارة العامة للعاملين بقطاع الخدمة المدنية للدول الأفريقية
  8. إدارة الاستثمارات فى مصر بالتعاون مع دولة الصين
  9. البرنامج التدريبى حول حوكمة الهجرة
  10. برامج تدريبية متقدمة فى مجال الحاسب الآلى

تدريب العاملين فى المحليات

العاملين فى المحليات

التنميه المحليه

المحليات

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