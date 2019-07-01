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ولى العهد السعودى يزور متحف هيروشيما ويلتقى ناجية من القنبلة الذرية

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:11 ص
ولى العهد السعودى يزور متحف هيروشيما ويلتقى ناجية من القنبلة الذرية جانب من زيارة ولى العهد السعودى لمتحف هيروشيما
وكالات الأنباء

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زار ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأحد، فى مدينة هيروشيما، متحف هيروشيما التذكارى للسلام.

 

وحسب صحيفة عكاظ، تجول فى أرجاء المتحف حيث شاهد عرضاً مرئياً لمدينة هيروشيما قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبان قصفها بالقنبلة في عام 1945، وما خلفته من دمار شامل. كما شاهد صورا تبين تاريخ مدينة هيروشيما في السابق وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية، وكذلك معلومات عن العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، إضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.

 

عقب ذلك، توجه ولي العهد إلى صالون المتحف، حيث التقى إحدى الناجيات من القنبلة التى سردت له مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية، كما وقع فى سجل زيارات المتحف. رافق ولي العهد في زيارة متحف هيروشيما، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وعدد من الوزراء.

 


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