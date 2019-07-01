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وزير النفط الإيرانى يدعو إلى الوحدة والتعاون بين أعضاء أوبك

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:46 ص
وزير النفط الإيرانى يدعو إلى الوحدة والتعاون بين أعضاء أوبك وزير النفط الإيرانى
دبى (رويترز)

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نُقل عن وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه، قوله اليوم الاثنين، إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لا بد وأن يتوحدوا، مضيفا أن طهران تؤيد التعاون مع الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك.

 

وقال زنغنه، فى تقرير للموقع الإخبارى لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، قبل مغادرته طهران لحضور اجتماع أوبك فى فيينا: "بدون الوحدة بين أعضاء أوبك سيكون التخطيط للتعاون بين دول أوبك والدول غير الأعضاء أوبك غير مجد".

 

" إيران تؤيد التعاون مع الدول غير الأعضاء فى أوبك ولكن ما دام بعض أعضاء أوبك معادين لأعضاء آخرين مثل إيران فإن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء فى أوبك ستكون غير مجدية ولا توجد فرصة للتعاون"

 

واعترضت طهران فى الماضى على سياسات طرحتها السعودية خصمها اللدود قائلة إن الرياض قريبة جدا من الولايات المتحدة.

 

 


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