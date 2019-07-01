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وزير الخارجية الأردنى ومسؤول أمريكى يبحثان مستجدات الأزمة فى سوريا

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:20 م
وزير الخارجية الأردنى ومسؤول أمريكى يبحثان مستجدات الأزمة فى سوريا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الاثنين مع المستشار الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول سوريا، جيمس جيفرى، مستجدات الأزمة السورية والجهود الرامية لإيجاد حل سياسى لها.
جاء ذلك خلال لقائهما بمكتب وزير الخارجية الأردني؛ حيث بحثا قضية اللاجئين السوريين، كما أطلع الصفديُ المسؤول الأمريكي على الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة لاستضافته مليونا وثلاثمائة ألف سوري.
وشدد الصفدي - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا - على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين والمملكة، مؤكدًا أن الأردن يشجع العودة الطوعية لهم.
كما بحث الجانبان تطورات الحرب على الإرهاب، مؤكدين استمرار العمل في إطار التحالف الدولي لهزيمة العصابات الإرهابية.
وأكد وزير الخارجية الأردني ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.. حل يقبله السوريون وفق القرار (2254)، ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لها أمنها واستقرارها ويحقق المصالحة الوطنية ويتيح ظروف عودة اللاجئين.
من جهته ، ثمن المستشار الأمريكي الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين ، فضلا عن دوره في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


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الولايات المتحدة

أيمن الصفدى

جيمس جيفرى

وزارة الخارجية الأمريكية

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