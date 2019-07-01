وزارة التخطيط تناقش التوسع فى خطة البرامج والأداء

كتبت- هبة حسام

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلاً عنها أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجميل حلمي، مساعد الوزيرة للمتابعة اجتماعاً لمناقشة موازنة البرامج والأداء والمنظومة الوطنية، لمتابعة وتقييم الأداء الحكومى.

وشارك بالاجتماع عدد من ممثلى وزارة المالية، بحضور سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء بمجلس النواب.

وأشار أحمد كمالى إلى التقدم المحرز فى تطبيق خطة البرامج والأداء بالجهاز الإدارى للدولة، وأكد كمالى على ضرورة توحيد فرق عمل خطة البرامج والأداء، وبرنامج عمل الحكومة (18/2019-21/2022)، إلى جانب تطوير النماذج وتوحيد الأسس المحاسبية.

ولفت أحمد كمالى إلى أهمية عقد اجتماعات مكثفة مع كل الوزارات لتحديد البرامج التنموية، وتحقيق مزيد من الاتساق بين مستهدفاتها، وما ورد بأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة، مع ضرورة وضع خطة تنفيذية ربع سنوية تكون أساسًا للمتابعة خلال العام المالى 19/2020.

كما استعرض جميل حلمى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، باعتبارها أول أداة إلكترونية لتقييم الأداء الحكومي، تهدف إلى ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، وكفاءة تخصيص الموارد من خلال أكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء 35 جهة حكومية.

وأشار حلمى، إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن خطة وموازنة البرامج والأداء عن العام المالى 19/2020، خاصة فيما يتعلق بدمج المديريات فى منظومة خطة البرامج والأداء من خلال برامج تدريبية مكثفة.