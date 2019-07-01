سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 11:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: إيفانكا لعبت دورا بارزا فى زيارة ترامب لكوريا الشمالية

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:24 ص
واشنطن بوست: إيفانكا لعبت دورا بارزا فى زيارة ترامب لكوريا الشمالية ايفانكا ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى، أصبحت واحدة من عدد قليل من الأمريكيين الذين وطأت أقدامهم كوريا الشمالية، حيث لعبت دورا بارزا للغاية مزج الروابط العائلية بالعمل الدبلوماسى الذى عادة ما يؤيده الديلوماسيون.

 ووصفت إيفانكا الخطوات القليلة داخل حدود كوريا الشمالية بأنها سيريالية.

 وفى وقت سابق، وخلال قمة العشرين الاقتصادية فى اليابان، كانت إيفانكا فى كل مكان، بجوار والدها أحيانا فى الوقت الذى كان فيه أقران القادة الآخرين حاضرين، ولم تشارك السيدة الأولى ميلانيا ترامب فى هذه الرحلة، وفى الاجتماعات التى أثار وجودها فيها حيرة مشاركين آخرين، وحتى فى فيديو محرج عن لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الهندى نيرندرا مودى.

وكذلك، فإن فيديو آخر لإيفانكا تتحدث فيه مع رئيسة وزراء بريطانبيا تيريزا ماى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكورن ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ورئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لا جارد فى قمة العشرين حقق انتشارا خلال اليومين الماضيين. وكانت نظرة لاجارد الصامتة مع تدخل إيفانكا فيما بدا أنه ذهاب وإياب بين ماكرون وماى قد أشارت إلى غضب، عندما وجدت نفسها تقف بجوار إبنة الرئيس الأمريكى وليس الرئيس نفسه.

وقالت "واشنطن بوست" إن ظهور إيفانكا فى اليابان وكوريا الجنوبية بدا مرتبا، ويعد إشارة على نفوذها لدى والدها الرئيس ترامب والغياب الواضح لمعارضين ذوى نفوذ داخل الإدارة، وليس واضحا إلى أى مدى.

 


ايفانكا ترامب

دونالد ترامب

قمة العشرين

كوريا الشمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة