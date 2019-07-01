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هيئة حماية المنافسة تلزم شركة نقل الغاز البلغارية بتوقيع عقد مع شركة سعودية

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:12 م
هيئة حماية المنافسة تلزم شركة نقل الغاز البلغارية بتوقيع عقد مع شركة سعودية غاز-أرشيفية
رويترز

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قال هيئة حماية المنافسة البلغارية إن على شركة نقل الغاز الوطنية أن تحترم التزاماتها تجاه شركة أركاد للهندسة والإنشاء السعودية وتوقع عقدا معها لمد خط أنابيب لنقل الغاز.

 

كانت شركة نقل الغاز المملوكة للدولة اختارت أركاد للمشروع ثم تحولت إلى كونسورتيوم تقوده بوناتى الإيطالية فى خطوة وصفتها الهيئة بأنها مخالفة للقانون.

 

وقالت الشركة البلغارية إن المجموعة التى تقودها الشركة السعودية لم تقدم الوثائق اللازمة لتوقيع عقد فى الموعد المحدد وإنها قررت المضى قدما مع ثانى أفصل عرض.

 

وأضافت أن المجموعة التى تقودها بوناتى حسنت عرضها الأولى بنسبة 31 بالمئة إلى 1.1 مليار يورو (1.25 مليار دولار) ليضاهى عرض أركاد، فى خطوة وصفتها هيئة مكافحة الاحتكار بأنها غير جائزة وتخالف قواعد المشتريات العامة.

 

وفى طعنها على قرار شركة نقل الغاز، قالت أركاد إنها قدمت جميع الوثائق فى الموعد لكنها احتاجت أسبوعا إضافيا حتى نهاية مايو أيار للحصول على ضمان مصرفى وإنها أبلغت الشركة بذلك.

 

وقالت الشركة البلغارية إنها سعت لتغيير صاحب العرض الفائز نظرا لحساسية عامل الوقت بالنسبة لبناء خط الأنابيب، لكن هيئة مكافحة الاحتكار أشارت إلى إن إجراءات الطعن على القرار أدت لتأجيل أطول من الأسبوع الذى طلبته أركاد.

 

سينقل خطط الأنابيب المزمع إقامته بطول 485 كيلومترا الغاز الروسى من الحدود الجنوبية لبلغاريا مع تركيا إلى حدودها الغربية مع صربيا، ليربط خط الأنابيب المزدوج تُرك-ستريم الذى تدعمه روسيا بصربيا والمجر.

 

ويمكن استئناف قرار الهيئة خلال أسبوعين أمام محكمة بلغارية.


هيئة حماية المنافسة البلغارية

البترول

شركة نقل الغاز الوطنية

النفط

رويترز

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