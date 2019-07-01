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هيئة تنشيط السياحة تستعد لاختيار مديرين لمكاتب سياحية بالخارج

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:07 م
هيئة تنشيط السياحة تستعد لاختيار مديرين لمكاتب سياحية بالخارج المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة
كتبت آمال رسلان

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فى إطار دور الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة فى الترويج والتنشيط للمقصد المصرى فى الأسواق السياحية المختلفة وسعيها لفتح أسواق جديدة، وإيمانا منها بأهمية عمل المكاتب السياحية الخارجية للهيئة فى الترويج والتسويق لمصر، وفتح قنوات للتواصل المستمر مع منظمى الرحلات فى تلك الأسواق لزيادة أعداد السائحين منها، أعلنت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عن بدء تلقى ترشيحات لشغل وظائف مدير ومساعد مدير (مستشار وملحق سياحى) لعدد من مكاتب الهيئة الخارجية.

وقال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة: إنه تم وضع شروط لاختيار كوادر من داخل وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك لشغل وظائف مدير ومساعد مدير (مستشار وملحق سياحي) فى مكاتب الهيئة الخارجية الشاغرة بكل من فرنسا والصين والهند وروسيا وألمانيا وإيطاليا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة انتقاء أفضل العناصر، وسيتم تأهيلهم بالشكل اللائق من خلال دراسة السوق واللغة ومهارات الحاسب الآلى وغيرها من التدريبات والاختبارات التى سيتم وضعها لهم، موضحا أنه تم تعميم هذا الإعلان داخل الوزارة وهيئتيها متضمنا شروط التقدم لاختيار أفضل الكوادر من بين المتقدمين.

وأضاف رئيس الهيئة أنه نظرا لأن إجراءات اختيار الكوادر والاختبارات التحريرية والشفوية اللازمة لها قد تستغرق وقتا،، فقد تم تشكيل لجنة مصغرة مكونة من رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية السيد أحمد الوصيف ومستشارة وزيرة السياحة للتنمية البشرية السيدة جيهان فتحى لاختيار مجموعة من الكوادر الشابة الواعدة، لانتدابهم لمدة 6 أشهر لتسيير الأعمال فى هذه المكاتب، مضيفا إلى أنه سيتم وضع برنامجا تدريبيا مكثفا فى الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيلهم لإدارة هذه المكاتب قبل سفرهم لاستلام العمل بها، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمل بالمكاتب الخارجية ليتسنى لها مواكبة الاساليب الترويجية الحديثة والتطورات المتلاحقة لصناعة السياحة عالميا.

وقال يوسف إنه سيتم مراجعة ملف المكاتب الخارجية ومتابعة أدائها وتقييمها بشكل مستمر لضمان أدائها لدورها على الوجه الأمثل وتحقيق الهدف المرجو من تواجدها فى الدول بالخارج بما يساهم فى جذب مزيد من السياحة إلى مصر.

وأشار يوسف إلى أن هناك تعاونا كاملا مع القطاع الخاص الممثل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، لافتا إلى أنه سيكون هناك ورش عمل مع الشركات العاملة بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، وذلك لمعرفة احتياجاتهم من الترويج والدعاية للأسواق المختلفة وبناء خطة الترويج للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالتوافق مع القطاع الخاص.


هيئة تنشيط السياحة

الترويج السياحى

مكاتب السياحة الخارجية

وزارة السياحة

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