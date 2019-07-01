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نيجيريا : أوبك منظمة قوية وهناك 24 دولة تسعى لتعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:20 م
نيجيريا : أوبك منظمة قوية وهناك 24 دولة تسعى لتعزيز التعاون المشترك أوبك _ أرشيفية
أ ش أ

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أكدت الدكتورة فولاساد يمي ايسان وزير الموارد النفطية فى نيجيريا أن تعاون 24 دولة معا من أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول اوبك  وخارجها يدحض كل الادعاءات والمزاعم بأن منظمة أوبك مقبلة على الزوال .

وقالت الوزيرة النيجيرية -فى مؤتمر صحفي اليوم الاثنين قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك فى دورته 176- إنها تتوقع نجاح الاجتماع فى دعم خطط التعاون والشراكة بين المنتجين لتعزيز الاستقرار والتوازن فى السوق النفطية .

وأكدت التزام بلادها بقيادة الرئيس محمد بخاري على نشر الأمن واستعادة الاستقرار وبخاصة فى منطقة دلتا النيجر ، موضحة أن نيجيريا تسعى إلى تعزيز انتاجها وزيادة الاستثمارات فى الحقول والابار الجديدة .

ونوهت الوزيرة بان بلادها ملتزمة بقرارات أوبك بخفض الانتاج كما تشارك بفاعلية فى اعمال اللجان الفنية الخاصة بمراقبة اتفاق خفض الانتاج .

وأشادت بالدورين السعودي والروسي فى قيادة المنتجين نحو اتخاذ القرارات الصائبة التى تدعم التوازن بين العرض والطلب فى السوق النفطية .

وقالت الوزيرة إن منظمة اوبك تتكون من دول لها سيادتها ووافقت على التعاون معا لاسباب اقتصادية ونأمل ان يستمر ذلك التعاون .

يذكر أن أوبك وحلفاءها يطبقون خفضا فى الانتاج بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا منذ مطلع العام الجاري ومن المقرر تمديد الخفض لنحو 9 أشهر مقبلة .


اوبك

اخبار البترول

الموارد النفطية

اخبار الاقتصاد

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