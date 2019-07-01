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نوفاك: جميع المنتجين يحبذون تمديد اتفاق النفط 9 أشهر

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:16 م
نوفاك: جميع المنتجين يحبذون تمديد اتفاق النفط 9 أشهر ألكسندر نوفاك-وزير الطاقة الروسى
رويترز

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قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن جميع الدول الأعضاء فى أوبك والمنتجين غير الأعضاء يحبذون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى تسعة أشهر تحت الشروط ذاتها المتفق عليها فى ديسمبر.

 

وأبلغ نوفاك الصحفيين "الجميع يدعمون المقترح العام لتمديد تسعة أشهر.

 

اجتماع أوبك سيجرى اليوم حيث ستخضع هذه المقترحات للدراسة.

 

لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أوصت تحديدا بهذا الخيار لمزيد من التعاون.

 

وقال وزير الطاقة القازاخستانى كانات بوزومبايف اليوم الاثنين إن معظم الوزراء الممثلين لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء فى محادثات فيينا يحبذون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى تسعة أشهر.

 

وقال "معظم الوزراء تحدثوا لصالح تسعة أشهر".


رويترز

الطاقة الروسية

أوبك

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