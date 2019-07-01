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ننشر اعترافات مسجل خطر متهم بالاتجدار فى الأقراص المخدرة فى حدائق القبة

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:04 م
ننشر اعترافات مسجل خطر متهم بالاتجدار فى الأقراص المخدرة فى حدائق القبة أقراص مخدره - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"عارف أن اللى بعمله ده غلط وحرام، صحاب السو هما اللى جرونى للطريق الوحش ده، أن شاء الله دى هتكون آخر مرة، ومش هبيع تانى برشام، وربنا يقبل توبتى" هكذا اعترف "هانى.ج"، 38 سنة، مسجل خطر، أمام النيابة العامة، بعد اتهامه بالتورط فى تجارة المواد المخدرة فى حدائق القبة.

بهذه الكلمات اعترف "هانى.ج"، 38 سنة مسجل خطر، أمام النيابة العامة، بعد ضبطه متورطا بحيازة كمية من الأقراص المخدرة فى حدائق القبة، مضيفا بأنه استهدف من بيع المواد المخدرة، لتوفير متطلباته المعيشية، وما يحتاجه من مخدرات يتعاطاها، ولا يمتلك ثمنها قبل اتجاره فى المخدرات، حيث يدمن الهيروين والأقراص المخدرة.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "هانى.ج" 38 سنة مسجل خطر، وبحوزته 400 قرص مخدر، قبل توزيعها على من عملائه .

وأكدت المعلومات سابقة اتهام العاطل فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، وبإحالته للنيابة قررت حبسه على ذمة التحقيق.


حبس مسجل خطر

الأقراص المخدرة

تجارة المخدرات

حدائق القبة

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