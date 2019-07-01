ننشر أماكن تواجد الفرق الطبية بالقليوبية للكشف عن أمراض سرطان الثدى للسيدات

القليوبية إبراهيم سالم

فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ننشر أماكن تواجد الفرق الطبية والمختصة بإجراء الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى، حيث يبلغ إجمالى المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية، وتم الاستعداد الكامل للحملة، من خلال تجهيز 161 وحدة صحية بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى وهم مستشفى أبو المنجا العام وناصر المركزى وبهتيم المركزين وتم الدفع بـ 175 فرقة كما تم تدريب عدد 190 طبيبة نظريا وعلميا.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، دشن اليوم الإثنين، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى، التى تنطلق اليوم بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى، بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومحمد خيرى رئيس مدينة طوخ، ومشاركة عدد كبير من السيدات بالقرية.

وأكد المحافظ، خلال التدشين أن المبادرة هى امتداد لحزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية، والتى تشمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدى في المراحل المبكرة.