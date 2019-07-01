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ننشر أسماء أوائل امتحانات الدبلومات الفنية 2019.. 24 طالبة و7 طلاب

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:36 م
ننشر أسماء أوائل امتحانات الدبلومات الفنية 2019.. 24 طالبة و7 طلاب امتحانات الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2018/2019.

وينشر اليوم السابع أسماء اوائل الدبلومات الفنية بعد اعتماد النتيجة منذ قليل، وعددهم 31 طالبا فى مختلف التخصصات العلمية بنظامى الـ خمس سنوات والـ ثلاث سنوات.



وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) هذا العام 31 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

ووجهت الوزارة التهنئة للطلبة الناجحين، متمنية لهم مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

-    عدد طلبة التعليم التجارى (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.

-    عدد طلبة التعليم الفندقى (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.

-    عدد طلبة التعليم الزراعى (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.

-    عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.


كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:

-    عدد طلبة التعليم التجارى (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.

-    عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.

-    عدد طلبة التعليم الزراعى (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.

-    عدد طلبة التعليم الصناعى (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضى.

وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج:

إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (12443) طالب وطالبة بنسبة نجاح 48,82% بانخفاض 17,2% عن العام الماضي.

وبشأن طلبة الإعداد المهني:

بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (65452) طالب وطالبة بنسبة نجاح 59,42% بانخفاض 91,5% عن العام الماضى.

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (1)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (1)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (2)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (2)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (3)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (3)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (4)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (4)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (5)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (5)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (6)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (6)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (7)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (7)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (8)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (8)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (9)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (9)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (10)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (10)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (11)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (11)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (12)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (12)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (13)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (13)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (14)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (14)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (15)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (15)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (16)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (16)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (17)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (17)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (18)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (18)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (19)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (19)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (20)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (20)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (21)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (21)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (22)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (22)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (23)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (23)

 

أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (24)
أوائل امتحانات الدبلومات الفنية (24)

 


الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدة ورور

الف مبروك اسلام حنكش

مبروك لصاحبي واخويا اسلام حنكش وكلنا فخورين بيك يسطا في المنطقة وفي تقدم مثتمر الي الامام يا برنس والليلة ليلتك واحلى مسا عليك العزومة الليلة عندي يا شقيق..

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