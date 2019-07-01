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نائب وزير الزراعة تشيد بعلاقات تعاون مصر مع الصين فى المجال الزراعى

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:14 ص
نائب وزير الزراعة تشيد بعلاقات تعاون مصر مع الصين فى المجال الزراعى منى محرز
بكين (أ ش أ)

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أشادت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الدكتورة منى محرز بعلاقات التعاون بين مصر والصين، وقالت إنها تعد ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ "، مشيرة إلى أن مصر لديها خطة للتعاون مع الصين للنهوض بالزراعة فى البلدين، سيما فى الزراعات الملحية وزراعة الأرز على المياه المالحة وكذلك أنواع مختلفة من الزراعات ذات الإنتاجية العالية، ونظم الرى الحديث والمتطور، والتى سيتم ربطها بنظام التحكم عن البعد.

وأضافت محرز –فى مقابلة مع شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) على هامش مشاركتها فى ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩى ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭى ﺍﻟﺼﻴﻨى ﺍﻷﻓﺮﻳﻘى ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺸﺎﻧﻐﺸﺎ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﻮﻧﺎﻥ وسط الصين، بثتها اليوم الاثنين "ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻣﺼﺮ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻋﺮﻳﻘﺔ. ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺃﻭاﺋﻞ الدول ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘى أﻗﺎﻣﺖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﺎﻡ 1956، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ. ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓى ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ".

وتابعت محرز " هناك ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺻﻴﻨﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻤﺼﺮ، ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ. ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻣﻼء ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻠﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻣﺼﺮ".

وأشارت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية إلى أهمية مبادرة "الحزام والطريق" الصينية بالنسبة إلى القارة الأفريقية، لافتة إلى أن مصر تطور وترفع من كفاءة الطرق الداخلية الرئيسية، لتسهيل التجارة البينية، الأمر الذى سيعظم من استفادة مصر والدول الأفريقية من تعاونها مع الصين.

كانت الصين نظمت، الخميس الماضى ولمدة ثلاثة أيام، المعرض الاقتصادى والتجارى الصيني-الأفريقى الأول فى مدينة تشانغشا، بمشاركة أكثر من 10 آلاف من الضيوف ورجال الأعمال من 53 دولة أفريقية، فيما أرسلت منظمات دولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة التجارة العالمية، ممثلين لحضور المعرض.

وترأست وفد مصر فى المعرض وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، فيما ضم الوفد مسؤولين من عدد من الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص، وهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة تنمية الصادرات المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من البنوك المصرية.

 

 

 


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