نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح اللقاء العلمى للجمعية المصرية لأمراض الدم

الغربية - مصطفى عادل

افتتح الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، اللقاء العلمى الذى نظمته الجمعية المصرية لأمراض الدم بالتعاون مع قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة لمناقشة التطورات الأخيرة والتحديثات فى مجال سرطان الدم المزمن، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بالمجمع الطبي.

وأوضح الدكتور مصطفى الشيخ، أن اللقاء شهد عرض ومناقشة أحدث أساليب التشخيص والعلاج والمتابعة حيث حاضر به نخبة من أساتذة أمراض الدم بكليات الطب بالجامعات المصرية.

شارك فى اللقاء الدكتور طريف حمزة سلام رئيس الجمعية المصرية لأمراض الدم ورئيس المؤتمر ، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ، والدكتور عمرو زعير وكيل طب طنطا للدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة إيمان عبد الحى مشهور رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب طنطا ، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بالغربية، وجمع من الأساتذة بمختلف الجامعات المصرية.