سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 01:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح اللقاء العلمى للجمعية المصرية لأمراض الدم

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:40 م
نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح اللقاء العلمى للجمعية المصرية لأمراض الدم اللقاء العلمى
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، اللقاء العلمى الذى نظمته الجمعية المصرية لأمراض الدم بالتعاون مع قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة لمناقشة التطورات الأخيرة والتحديثات فى مجال سرطان الدم المزمن، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بالمجمع الطبي.

وأوضح الدكتور مصطفى الشيخ، أن اللقاء شهد عرض ومناقشة أحدث أساليب التشخيص والعلاج والمتابعة حيث حاضر به نخبة من أساتذة أمراض الدم بكليات الطب بالجامعات المصرية.

شارك فى اللقاء الدكتور طريف حمزة سلام رئيس الجمعية المصرية لأمراض الدم ورئيس المؤتمر ، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ، والدكتور عمرو زعير وكيل طب طنطا للدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة إيمان عبد الحى مشهور رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب طنطا ، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بالغربية، وجمع من الأساتذة بمختلف الجامعات المصرية.

 

 


جامعه طنطا

نائب رئيس جامعه طنطا

امراض الدم

الدراسات العليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة