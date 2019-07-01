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مياه الفيوم: جهد الكهرباء وراء ضعف ضغوط مياه الشرب بأطسا

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:03 م
مياه الفيوم: جهد الكهرباء وراء ضعف ضغوط مياه الشرب بأطسا محطة مياه - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، سبب ضعف ضغوط مياه الشرب بأماكن متفرقة داخل المحافظة ، نظرا لقيام مديرية الرى بأعمال التكريك والتطهير منذ 10 أيام للمجارى المائية، التى تغذى كافة المحطات الرئيسية التى تمد المواطنين بمياه الشرب النقية مما اثر بالسلب على انتظام عمل المحطات وتوقفها عن العمل عدة  مرات بسبب ارتفاع نسب العكارة امام مآخذ المحطات وبالتالى تضطر الشركة الى توقف المحطة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين

وأضافت الشركة، أن انخفاض جهد الكهرباء داخل المحطات منذ الساعة الخامسة صباح اليوم أدى الى عدم تشغيل المحطات بكامل طاقتها مما أدى إلى ضعف ضغوط مياه الشرب بعدة مناطق داخل المحافظة وأن الشركة ليس لديها دخل فى هذا الضعف وأن المحطات تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها ناهيك عن ذلك أنه لا توجد اى صيانة أو انفجارات يتم إصلاحها لكى تؤثر على عدم وصول مياه الشرب لكافة المناطق المتأثرة.

أما مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب داخل اطسا فهذا يرجع إلى أن كميات المياه التى تغذى مركز اطسا ليست كافية لعدد السكان نظرا لارتفاع الكثافة السكانية وأن مركز اطسا من أكبر مراكز المحافظة ولا تحل مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بإطسا  إلا بانتهاء خط قصر الباسل دانيال البالغ قطرة 800مم بطول 13 كيلو وبتكلفة إجمالية تتخطى 120 مليون جنية وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب وسينتهى من تنفيذه  بمشيئة الله تعالى فى غضون شهرين

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مياه الشرب بالفيوم

انقطاع مياه الشرب

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