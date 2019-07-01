موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وأيضا انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بـ9 محافظات، وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم، وتشييع جنازة الفنان الراحل عزت أبو عوف.. وغيرها من الأخبار المهمة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

‎أطلقت الحكومة ، اليوم الأثنين، تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل و التشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد.

انطلقت اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية فى 9 محافظات، والتى تشمل كل من "جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية"، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة التى صححت المسار لمصر، مؤكدا أن ما يتم من حصاد للمشروعات التى تمت فى مصر ومعدلات النمو الاقتصادى نتيجة ثورة 30 يونيو العظيمة .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 إلكترونيا على موقع الوزارة اليوم بعد أن تم اعتمادها رسميا.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، انتظام صرف معاشات شهر يوليو اعتبارًا من اليوم الإثنين، بالزيادة المقررة 15% وبحد أدنى 150 جنيها شهريا، وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات.

نجحت الحكومة مؤخرا فى تحقيق طفرة اقتصادية ملموسة بعد الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها منذ قرابة الثلاث سنوات، لتبدأ الحكومة عصرا جديدا يجنى من خلاله المواطن آثارا إيجابية ملموسة، لعل أبرزها القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدأ تطبيقها من اليوم الاثنين 1 يوليو، وهى القرارات الخاصة بزيادة المعاشات ورواتب موظفى الدولة إلى جانب زيادة الحد الأدنى للاجور ليصل إلى 2000 جنيها.

تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، إغلاق جزئى بطريق "القاهرة – إسكندرية" الزراعى للقيام بأعمال إنشاء كبارى مشاة، وسيتم انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

تباشر نيابة البساتين، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، التحقيق مع تشكيل عصابى يقودة أمين شرطة لسرقة الشقق السكنية.

وصل قطار الثانوية العامة لمحطته الأخيرة، وذلك بانتهاء ثانى امتحانات الأسبوع الرابع والأخير بماراثون الثانوية العامة، والذى يشكل المحطة الأخيرة بماراثون الثانوية العامة، حيث ينتهى بذلك ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب علمى علوم وطلاب الشعبة الأدبية، ويتبقى امتحان واحد الأربعاء المقبل لطلاب شعبة علمى رياضة.

افتتح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، اليوم الاثنين، حيث بدء في استقبال المواطنين والأجانب لتلقى الخدمات.

فى منزل بسيط بمدينة "القرين" لمحافظة الشرقية، عاش البطل الراحل محمد محمد عبد السلام العباسى، أو محمد أفندى العباسى كما يعرفه أهل قريته، حياة بسيطة طوال 46 سنة بعد حرب أكتوبر 1973، والتى كان أحد أبطالها وأول من رفع العلم المصرى بها، والذى توفى عن عمر ناهز 72 عاما وشيعه الآلاف من أهالى قريته "القرين" بمحافظة الشرقية.

يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لاستطلاع هلال ذو القعدة لعام 1440 هجريًا، غدا الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

خيم الحزن الشديد على الوسط الفنى، بعد إعلان وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث يمتلك أبو عوف شعبية كبيرة بين الفنانين سواء الكبار أو الصغار لما يتمتع به من طيبة ورجولة ورقى فى التعامل معهم، إضافة إلى دعمه الدائم للوجوه الشابة ومساعدتهم للوقوف على الطريق الصحيح فى بداياتهم.

"لن يكرر أحد ما فعلته مصر فى تنظيم البطولة الأفريقية".. بهذه الكلمات افتتح محمد فضل مدير البطولة الأفريقية حديثه فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم باستاد القاهرة للحديث عن تنظيم مصر للبطولة .

تأهلت فايزة محمود، لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبى وعضو لجنة التضامن بالبرلمان، إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020، خلال مشاركتها فى البطولة الأفريقية التى تقام بمصر وتستضيفها صالة النادى الأوليمبى بالإسكندرية .

قرر مسئولو نادى الزمالك تقديم شكوى رسمية ضد محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق الأبيض، لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خلال الأيام القليلة المقبلة.

دخل نادى الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحى صانع ألعاب النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل فى مفاجأة من العيار، لعشاق قطبى الكرة المصرية.

تتوجه شركة "تذكرتى" بالشكر لجماهير الكرة على ما أبدوه من التزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بدخول مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الافريقية، خاصة المتعلقة بامتلاك المشجع بطاقة الـ Fan id، بالإضافة إلى تذكرة الدخول.