موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل والتشغيل التجريبى فى بورسعيد

نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الحكومة انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل :وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

أعلنت الحكومة، منذ قليل، تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل والتشغيل التجريبى، بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وبحضور محافظ بورسعيد.

هنأ اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، الشعب المصرى ورئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ، مؤكدا أن مصر كانت مختطفة قبل ثورة 30 يونيو .

كشفت وزارة الاتصالات، أن مشروع التأمين الصحى الشامل واحد من أصعب المشروعات التى أقدمت عليها الدولة، وهناك إصرار على نجاح هذه المنظومة، التى تتناغم فى تنفيذها كافة وزارات الدولة .

اعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة العليا، خطة إنفاذ القانون للبدء فى الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية والمحافظات.

أعلنت وزارة المالية، أن مصر تحاول تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل منذ 20 عاما، مؤكدة أن منظومة التأمين الصحى الشامل توفر الحماية المالية والطبية للأسرة المصرية بالكامل.

تضم مدينة الغردقة الكثير من المزارات السياحية المعروفة التى يقبل عليها السياح من كل الدنيا، تعرف عليها وعلى تكلفتها .

أعلنت وزارة الصحة، أنها عملت على أن يكون عام 2019 عام الوفاء بالالتزام، وانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل.