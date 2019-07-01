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منظمة "أنقذوا الأطفال" فى موزمبيق تطالب بتوفير موارد إضافية لحماية أطفال

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:00 م
منظمة "أنقذوا الأطفال" فى موزمبيق تطالب بتوفير موارد إضافية لحماية أطفال طفل فى موزمبيق - أرشيفية
أ ش أ

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طالبت مستشارة منظمة "أنقذوا الأطفال" فى موزمبيق لورين موراى، بتوفير موارد إضافية من أجل حماية الأطفال الذين مازالوا يعانون من تداعيات الإعصار "إيداي"، الذى تعرضت له موزمبيق فى شهر مارس الماضى.

وقالت مستشارة المنظمة "إن ثمة حاجة ماسة إلى موارد إضافية من أجل ضمان الوصول إلى الأطفال المعرضين لخطر الاستغلال والعنف، مشيرة إلى أن 400 طفل على الأقل يفقدون الاتصال بذويهم من جراء هذا الإعصار، وأن كثيرا منهم يقيمون مع أقاربهم أو مع عائلات فى قراهم أو فى مراكز إيواء مؤقتة".

وأعربت عن خشيتها من احتمال تزايد أعداد الأطفال الذين انعزلوا عن ذويهم فى إقليم "سوفالا" بسبب هذا الإعصار، لافتة إلى أن سوء حالة البنية الأساسية ونقص التمويل اللازم يعرقلان الجهود الرامية إلى إجراء تقييم للوضع فى إقليم "مانيكا"، الذى أضير أيضا من جراء الفيضانات الناجمة عن الإعصار.

 


اطفال موزمبيق

منظمة انقذوا الاطفال

منظمات المجتمع المدنى

حكومة موزمبيق

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