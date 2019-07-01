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مكتبة الإسكندرية تنظم دورة لقراءة وتحليل النقوش الآرامية

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:48 م
مكتبة الإسكندرية تنظم دورة لقراءة وتحليل النقوش الآرامية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية دورة بعنوان "قراءة النقوش الآرامية: قراءتها وتحليلها" فى الفترة من 21 حتى 25 يوليو 2019، ويحاضر فيها الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب؛ أستاذ الكتابات العربية القديمة بجامعة الملك سعود.

تهدف الورشة إلى أن يتعلم الدارس الخطوط الآرامية من خلال التدريب العملى على قراءة النصوص المتنوعة وتحديد نوعها وتاريخها ومصدرها.

وتلقى الورشة الضوء على خطوات النشر العلمى للنقوش الآرامية من اختيار النص إلى إتمام الدراسة، وكذلك التعّرف على الاتجاهات الجديدة فى النقوش الآرامية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يكتسب المشاركون العديد من المهارات العملية، التى تساعدهم على قراءة النقوش الآرامية وفهمها وتحليلها من خلال دراسة نماذج متنوعة منها.

وُتمكن هذه الدورة المستفيد من قراءة النقوش والكتابات الآرامية، والتعرف على قواعد اللغة الآرامية، فضلاً عن تقديم نبذة عن البيئة والمواقع التى استقر بها الآراميون.

وتتنوع أساليب التعليم والتعلم خلال الورشة من خلال المحاضرات النظرية، والعروض التقديمة، وورش العمل التدريبية. علمًا بأنه سيكون هناك أساليب لتقييم الطلبة وذلك من خلال اختبار على قراءة بعض النقوش.

جدير بالذكر أن الورشة تستهدف المهتمين والعاملين فى مجال النقوش والكتابات وطلاب الجامعات، والمهتمين بتاريخ الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربية وآثارهما، واللغة العربية.

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

النقوش الارامية

متحف المخطوطات

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