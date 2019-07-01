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مقتل 5 عناصر من داعش فى عملية أمنية بصحراء الأنبار الغربية

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:21 ص
مقتل 5 عناصر من داعش فى عملية أمنية بصحراء الأنبار الغربية القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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قال الناطق باسم قيادة عمليات حشد الأنبار العراقى عادل الجرعاوى إن 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى قتلوا فى عملية أمنية شنتها قوات عراقية مشتركة بإسناد من سلاح طيران الجيش فى صحراء الأنبار الغربية.

وقال الجرعاوي- فى تصريحات خاصة لراديو سوا الأمريكى اليوم الاثنين، إن "قوات مشتركة من الجيش والحشدين العشائرى والشعبى وبمساندة طيران الجيش نفذت عملية عسكرية موسعة فى الصحراء الغربية وحوران والحسينيات غربى محافظة الأنبار أسفرت عن تفكيك عبوات ناسفة، ومقتل 5 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

من جانبه، أكد أحمد المحلاوى قائم مقام قضاء القائم العراقى استمرار الجهود؛ لرصد تحركات الجماعات المسلحة فى إطار خطة أمنية تهدف إلى السيطرة على صحراء الأنبار الغربية، وضبط الحدود الدولية .

 


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