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مقتل 33 شخصا بعد سقوط حافلة فى واد بكشمير‭ ‬الهندية

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:41 ص
مقتل 33 شخصا بعد سقوط حافلة فى واد بكشمير‭ ‬الهندية أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول حكومى إن حافلة مكتظة بالركاب سقطت فى واد ضيق فى الشطر الخاضع لسيطرة الهند فى إقليم كشمير اليوم الاثنين مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 33 شخصا فى ثانى حادث من نوعه خلال أسبوع.

وأضاف المسؤول أنجريز سينج رانا أن 22 شخصا على الأقل أصيبوا عندما انحرفت الحافلة عن طريق متعرج فى منطقة كيستوار. وذكرت تقارير إعلامية أن عدد ركاب الحافلة كان يفوق سعتها. والحوادث شائعة فى الإقليم الجبلى بسبب سوء حالة الكثير من الطرق.

وقال ساتيا بال مالك حاكم ولاية جامو وكشمير إن الكثير من السائقين غير مدربين وأوضح أنه أمر مسؤولى الولاية بإلغاء رخص قيادتهم.

ونقل متحدث باسم حكومة الولاية عن الحاكم قوله "معظم الحوادث تقع بسبب السائقين المتهورين غير المدربين الذين يقودون دون أى اعتبار للقواعد والأنظمة".

ولاقى 11 طالبا حتفهم الأسبوع الماضى عندما سقطت الحافلة التى تقلهم فى واد عميق بمنطقة شوبيان.

 

 

 


كشمير

الهند

سقوط حافلة

منطقة كيستوار

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