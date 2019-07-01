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معركة بالأسلحة بالعاصمة الأفغانية بعد إصابة 65 فى انفجار قوى

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:53 ص
معركة بالأسلحة بالعاصمة الأفغانية بعد إصابة 65 فى انفجار قوى انفجار - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت السلطات الأفغانية إن قوات الأمن تشتبك اليوم الاثنين، مع مسلحين اقتحموا مبنى فى العاصمة كابول بعد انفجار شاحنة ملغومة قرب مجمع تابع لوزارة الدفاع فى ساعة الذروة مما أسفر عن إصابة 65 شخصا على الأقل.

وقال مسؤول أمنى، إن ما لا يقل عن ثلاثة مسلحين دخلوا مبنى يقع فى محيط وزارة الدفاع بعد الانفجار الذى نُفذ بالقرب من إدارة الهندسة والإمداد التابعة للوزارة.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية "اقتحم مسلحون مبنى وهم يشتبكون مع القوات الأفغانية بعد الانفجار القوي". وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة إن ما يصل إلى 65 شخصا، بينهم تسعة أطفال، أصيبوا في الانفجار ونُقلوا إلى المستشفى. ولم ترد أي تقارير على الفور عن سقوط قتلى.

وتسبب الانفجار في تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة. وقال شهود من رويترز إن الصوت هز المبنى الذي يضم مكتبهم مع سماع أصوات إطلاق نار بشكل متقطع وأبواق سيارات الإسعاف.

وتوجد في المنطقة عدة مبان عسكرية وحكومية بالإضافة إلى مقر الاتحاد الأفغاني لكرة القدم الذي قال متحدث باسمه إن رئيسه يوسف كارجار كان من بين عدة أعضاء أصيبوا.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي يجري فيه مبعوث السلام الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد جولة سابعة من محادثات السلام مع حركة طالبان في قطر بهدف وضع حد للحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان.

وركزت محادثات السلام على أربع قضايا من مكافحة الإرهاب وسحب القوات الأجنبية إلى الحوار الأفغاني الداخلي ووقف شامل لإطلاق النار.

 


كابول

انفجار

وزارة الصحة

مسلحين

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