مصر تبحث القضايا البيئية فى الدول النامية وإفريقيا مع الأمم المتحدة

كتبت آية دعبس

اجتمع، وفد حكومى مصرى، اليوم الأحد، على هامش مشاركته فى اجتماع أبو ظبى للمناخ، مع أمينة محمد نائب مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة حيث تمت مناقشة التحول المرحلى الذى يحدث فى الاتفاقيات الدولية البيئية فى إطار دور مصر الحيوى الذى تلعبه باعتبارها الرئيس الحالى لاتفاقية التنوع البيولوجى، إضافة إلى قيادتها بالمشاركة مع إنجلترا تحالف "التكيف والمرونة".

وناقش الوفد، الملفات الفنية وكيفية مساعدة مصر فى هذا التحول المرحلى الذى يسعى إليه السكرتير العام للأمم المتحدة لإيمانه بالقضايا البيئية والتنموية، التى يأتى على رأسها تغير المناخ، حيث أكد الوفد خلال الاجتماع أن مصر تؤمن إيمانا كاملا بالعمل البيئى التنموى، وهو ما يدفعها للعمل بهمة ونشاط للحفاظ على حقوق الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية خاصة، وأن مصر تترأس الاتحاد الأفريقى هذا العام، وهو ما يضاعف مسئولياتها نحو القارة السمراء وشعوبها.

وأضاف الوفد، أن تحالف التكيف والمرونة الذي تترأسه مصر يحتاج إلى أن يعمل جنبا إلى جنب مع تحالف التمويل الذي تترأسه فرنسا، وتحالف الحلول المعتمدة على الطبيعة الذى تترأسه نيوزيلاندا حتى يتم تقديم حلول متكاملة تؤدى إلى مواجهة التحديات التى تعانى منها الدول النامية وخاصة المجموعات الأكثر تهديدا من الفقراء والمهمشين من نساء وأطفال وكبار سن.

كما تطرق الوفد إلى أهمية تفعيل صندوق المناخ الأخضر لتوفير التمويل اللازم للدول النامية وهو الهدف الرئيسى الذى أنشيء من أجله هذا الصندوق، ولكن نظرا لوجود بعض المعوقات لم يتحقق الهدف.

وأكد على أن الاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجى، ترتبط جميعا فى شيء مشترك وهو سياسات وإجراءات و مشروعات التكيف مع تغير المناخ، وبالتالي التنسيق والتكامل بينها أمر حتمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما اكده رئيس الجمهورية في مبادرته التي اطلقها على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى الـ 14 الذى استضافته مصر فى شرم الشيخ، وسوف نستكمله من خلال تحالف التكيف

من جانبها أكدت أمينة محمد أنها تدرك أهمية دور مصر فى هذا الملف، وانها على قناعة بوجهة نظر مصر حول أهمية التكامل بين التحالفات خاصة تحالفات التكيف والتمويل، فلا يمكن فعليا تنفيذ أي شيء إلا من خلال التمويل، وهو ما يرتبط ايضا بدور صندوق المناخ، الذي نأمل من إدارته الجديدة التي تم تعيينها الشهر الماضي تغييرا جذريا يمكن الدول النامية من الاستفادة منه بالشكل المتوقع.

ووجهت أمينة محمد شكرها لمصر وتقديرها لدورها الحيوي ووعدت بالعمل على تفعيل الروابط بين التمويل والتكيف استجابة لطلبات مصر من أجل ضمان تحقيق استفادة الدول الافريقية والمجتمعات المحلية من هذه الجهود المخلصة للدولة المصرية.