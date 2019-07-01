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مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى انفجار بمصنع للكيماويات شرقى الصين

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:32 ص
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى انفجار بمصنع للكيماويات شرقى الصين انفجار فى الصين ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

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أعلنت سلطات مقاطعة آنهوى شرقى الصين مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين فى انفجار وقع بمصنع للكيماويات فى مدينة "بنغبو" بالمقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة –فى بيان اليوم- أن الحادث وقع فى مصنع تابع لشركة (آنهوى مايتشى) المحدودة للكيماويات، حيث حوصر عامل بالشركة عند تنظيف صهريج تخزين قيد الإنشاء، وأثناء عملية الإنقاذ، انفجر الصهريج ما أسفر عن مقتل العامل وأحد رجال الإطفاء على الفور، إلى جانب إصابة تسعة آخرين.

وأضافت أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 


الصين

انفجار فى مصنع

انفجار فى مصنع بالصين

انفجار فى الصين

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