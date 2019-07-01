مصادر تكشف: ضبط قرابة 100 واقعة غش جماعى بامتحانات الدبلومات الفنية

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضبط واكتشاف قرابة 100 واقعة غش جماعى بامتحانات الدبلومات الفنية 2019 وتم تطبيق القانون عليهم.
وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:
- عدد طلبة التعليم التجارى (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الفندقى (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الزراعى (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الصناعى (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.
الإجمالى العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.
كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:
- عدد طلبة التعليم التجارى (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الفندقى (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الزراعى (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الصناعى (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.
الإجمالى العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.
وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج:
إجمالى أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (12443) طالب وطالبة بنسبة نجاح 48,82% بانخفاض 17,2% عن العام الماضي.
وبشأن طلبة الإعداد المهني:
بلغ إجمالى أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقى والزراعى والصناعى (65452) طالب وطالبة بنسبة نجاح 59,42% بانخفاض 91,5% عن العام الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة