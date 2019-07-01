مصادر إيطالية: 11 دولة رفضت الهولندى تيمرمانس رئيسا لمفوضية الاتحاد الأوروبى

روما (أ ش أ)

أعلنت مصادر دبلومسية إيطالية فى بروكسل، اليوم الاثنين، أن إحدى عشرة دولة أعربت عن معارضتها لتعيين الاشتراكى الهولندى فرانس تيمرمانس رئيساً لمفوضية الاتحاد الأوروبى، وذلك فى لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحاد دونالد تاسك.

وكان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، الذى بدا أقل تفاؤلاً حيال إمكانية توصل الزعماء الأوروبيين لاتفاق اليوم، قد نفى فى تصريح للصحفيين اليوم، وجود ما وصفته بعض وسائل الإعلام بـ"اتفاق أوساكا" بشأن توزيع المناصب الكبرى فى مؤسسات الاتحاد الأوروبية للدورة التشريعية الجديدة.. حسبما أوردت وكالة أنباء (آكى) الإيطالية .

وأفادت مصادر إعلامية، فى وقت سابق، بأن الزعماء الأوروبيين (ألمانيا وفرنسا وهولندا واسبانيا) توصلوا إلى إتفاق على هامش قمة العشرين يقضى بإسناد رئاسة المفوضية إلى الاشتراكى الهولندى تيمرمانس وكرسى رئاسة البرلمان إلى الديمقراطى المسيحى مانفريد ويبر، على أن تتقلد شخصية فرنسية منصب محافظ المصرف المركزى الأوروبى.