سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 04:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مصادر إيطالية: 11 دولة رفضت الهولندى تيمرمانس رئيسا لمفوضية الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:05 م
مصادر إيطالية: 11 دولة رفضت الهولندى تيمرمانس رئيسا لمفوضية الاتحاد الأوروبى فرانس تيمرمانس
روما (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مصادر دبلومسية إيطالية فى بروكسل، اليوم الاثنين، أن إحدى عشرة دولة أعربت عن معارضتها لتعيين الاشتراكى الهولندى فرانس تيمرمانس رئيساً لمفوضية الاتحاد الأوروبى، وذلك فى لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحاد دونالد تاسك.

وكان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، الذى بدا أقل تفاؤلاً حيال إمكانية توصل الزعماء الأوروبيين لاتفاق اليوم، قد نفى فى تصريح للصحفيين اليوم، وجود ما وصفته بعض وسائل الإعلام بـ"اتفاق أوساكا" بشأن توزيع المناصب الكبرى فى مؤسسات الاتحاد الأوروبية للدورة التشريعية الجديدة.. حسبما أوردت وكالة أنباء (آكى) الإيطالية .

وأفادت مصادر إعلامية، فى وقت سابق، بأن الزعماء الأوروبيين (ألمانيا وفرنسا وهولندا واسبانيا) توصلوا إلى إتفاق على هامش قمة العشرين يقضى بإسناد رئاسة المفوضية إلى الاشتراكى الهولندى تيمرمانس وكرسى رئاسة البرلمان إلى الديمقراطى المسيحى مانفريد ويبر، على أن تتقلد شخصية فرنسية منصب محافظ المصرف المركزى الأوروبى.

 


فرانس تيمرمانس

الاتحاد الاوروبى

بروكسل

المفوضيه الاوروبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليق قمة قادة الاتحاد الأوروبى حول المناصب العليا للتكتل فى بروكسل للثلاثاء

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:31 م

المناخ يتصدر أولويات فنلندا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبى

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:10 ص

الاتحاد الأوروبى وفيتنام يوقعان على اتفاقية هامة للتجارة الحرة

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:00 ص

فنلندا رئيسا لمجلس الاتحاد الأوروبى للمرة الثالثة

الأحد، 30 يونيو 2019 11:34 م

زعماء الإتحاد الأوروبى يعقدون قمة خاصة لبحث شغل 5 مناصب كبرى

الأحد، 30 يونيو 2019 11:27 م

دبلوماسيان: موافقة وشيكة على تولى تيمرمانس رئاسة المفوضية الأوروبية

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة