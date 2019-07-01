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مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:43 ص
مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين طرق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تفقد اللواء عصام شادى، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الإثنين، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .
 
ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
 
وأشرف مدير المرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
 
 

مدير المرور يتفقد الطرق

الطرق الرابطة بالمحافظات

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الطرق السريعة

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