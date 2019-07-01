سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 11:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

محتجون يهشمون نوافذ المجلس التشريعى فى هونج كونج

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:17 ص
محتجون يهشمون نوافذ المجلس التشريعى فى هونج كونج شرطة هونج كونج
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حاول محتجون اقتحام المجلس التشريعى فى هونج كونج اليوم الإثنين فى الذكرى السنوية لعودة هونج كونج إلى حكم الصين، واستخدموا عربة معدنية صغيرة وأعمدة معدنية لتحطيم نوافذ المبنى وسط غضب إزاء مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.

ووقف أكثر من مئة من أفراد الشرطة يرتدون الخُوذ ويحملون الهراوات خلف الزجاج المهشم بينما كانت مجموعة صغيرة من المحتجين تحطم النوافذ قبيل احتجاج مزمع بمناسبة ذكرى عودة المستعمرة البريطانية السابقة لحكم الصين فى عام 1997.

وكانت الشرطة قد انقضت على محتجين فى وقت سابق وضربت عددا منهم بالهراوات وهم يسقطون على الأرض، واستخدمت رذاذ الفلفل فى محاولة لتفريق حشود تجمعت بالقرب من موقع يستعد مسؤولون لتنظيم مراسم فيه لإحياء الذكرى.

 

هونج كونج

برلمان هونج كونج

مظاهرات هونج كونج

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة