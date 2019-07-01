محتجون يهشمون نوافذ المجلس التشريعى فى هونج كونج

رويترز

حاول محتجون اقتحام المجلس التشريعى فى هونج كونج اليوم الإثنين فى الذكرى السنوية لعودة هونج كونج إلى حكم الصين، واستخدموا عربة معدنية صغيرة وأعمدة معدنية لتحطيم نوافذ المبنى وسط غضب إزاء مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.

ووقف أكثر من مئة من أفراد الشرطة يرتدون الخُوذ ويحملون الهراوات خلف الزجاج المهشم بينما كانت مجموعة صغيرة من المحتجين تحطم النوافذ قبيل احتجاج مزمع بمناسبة ذكرى عودة المستعمرة البريطانية السابقة لحكم الصين فى عام 1997.

وكانت الشرطة قد انقضت على محتجين فى وقت سابق وضربت عددا منهم بالهراوات وهم يسقطون على الأرض، واستخدمت رذاذ الفلفل فى محاولة لتفريق حشود تجمعت بالقرب من موقع يستعد مسؤولون لتنظيم مراسم فيه لإحياء الذكرى.