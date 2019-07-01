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محامى بـ«اقتحام الحدود الشرقية» يقدم 28 دعوى مدنية ضد المتهمين كغرامة

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:00 م
محامى بـ«اقتحام الحدود الشرقية» يقدم 28 دعوى مدنية ضد المتهمين كغرامة المستشار محمد شرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محكامة 28 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
 
ومع بداية الجلسة طلب المدعى بالحق المدنى إعلان المتهمين بالدعوى المدنية، وقدم 28 صورة يطلب فى كل واحدة إعلان كل متهم بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد كغرامة عن عملية اقتحام السجون.  
 
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
 
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

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المستشار محمد شرين فهمى

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