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محافظ الوادى الجديد: طرح 150 ألف فدان أمام المستثمرين بامتيازات غير مسبوقة

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:29 م
محافظ الوادى الجديد: طرح 150 ألف فدان أمام المستثمرين بامتيازات غير مسبوقة محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أكد محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، الانتهاء من طرح مساحات من الأراضى تصل إلى 150 ألف فدان، أمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الزراعى بجميع مراكز المحافظة.

 

وأشار الزملوط، فى تصريح اليوم الاثنين، إلى الانتهاء من زراعة واستصلاح أكثر من 30% من هذه الأراضى، نظرا للتكلفة العالية للاستصلاح وحفر الآبار والزراعة، وأن يجرى استكمال زراعة باقى المساحات على مراحل، مشيرا إلى أن هناك مهلات قانونية لإثبات الجدية.

 

وأوضح أن التوسع الزراعى بالوادى الجديد يأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية، خاصة بعد إطلاق مشروع "المليون ونصف مليون فدان"، والذى ساهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الشاملة على أرض الوادى الجديد خلال الفترة الماضية.

 

ولفت إلى أنه سيتم منح امتيازات تشجيعية وتيسيرات لكافة المستثمرين سواء من الدول العربية، أو الأجنبية، أو المصريين، للتوسع فى الاستثمار الزراعى والحيوانى بنطاق الوادى الجديد.


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الزراعة فى الوادى الجديد

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