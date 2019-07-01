محافظ الوادى الجديد: توصيل خدمات الصرف الصحى لجميع القرى خلال 3 سنوات

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه خلال أقل من 3 سنوات سيتم الانتهاء من توصيل الصرف لجميع قرى الوادي الجديد بالكامل مشيرا إلى أن المحافظة يوجد بها 47 وحدة محلية ملحق بهم 177 قرية وعزبة، وهناك خطة سنوية لتوصيل الصرف لأكثر من 5 وحدات محلية، بالإضافة إلى رفع كفاءة مشروعات الصرف الصحي بجميع المدن واستبدال الخطوط القديمة وتطوير المحطات.

وأضاف المحافظ فى بيان له أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مجال توصيل المرافق وخاصة الصرف الصحي وذلك على مدار الأعوام الستة الماضية، حيث تم الانتهاء من توصيل الصرف لأكثر من 40 % من قرى المحافظة وهي نسبة جيدة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وأكد المحافظ أن هناك خطة تبنتها وزارة الإسكان عبارة عن توصيل الصرف الصحي للقرية التي سيقوم سكانها بتجميع نسبة 40 % من تكلفة توصيل الصرف لها، حيث ستتحمل وزارة الإسكان والمرافق التكلفة المتبقية والتي تبلغ 60 % من المشروع.